In grande spolvero Matteo Berrettini nel torneo ATP in corso a Stoccarda: l’azzurro supera lo statunitense Kulda ai quarti e centra la semifinale

Matteo Berrettini si conferma in grande ascesa nel panorama del Tennis internazionale. Il 23enne romano sta procedendo spedito sull’erba di Stoccarda, nel torneo che precederà il grande appuntamento con Wimbledon.

Un test che dà dando ottimi segnali al tennista azzurro, visto che ha raggiunto la semifinale senza perdere neanche un set e lasciando agli avversari soltanto le briciole. L’ultima vittima è stata lo statunitense Kudla, sconfitto cou un doppio 6-3 in poco più di un’ora e 15 minuti di partita. In precedenza, Berrettini ha superato due avversari importanti come il greco Kyrgios e, nella giornata di giovedì, il russo Khacanov (testa di serie numero 2 del torneo).

In semi, il numero 30 dell’ATP se la dovrà vedere contro Struff: il padrone di casa ha sconfitto il francese Pouille ai quarti di finale (doppio 6-4 in un’ora e 11 minuti) e proverà a centrare la finale del torneo, anche grazie al supporto del pubblico amico. A sorpresa invece Sascha Zverev, il numero 1 di serie a Stoccarda, nonché anche lui padrone di casa, è stato sconfitto agli ottavi di finale dal connazionale Brown, numero 350 al mondo.

Per Berrettini, vincere questa tappa equivale a presentare un buon biglietto da visita in vista di Wimbledon, in programma dal 1° luglio.