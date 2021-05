Il toccasana perfetto per questi tempi faticosi: ecco “La mia città”, quarto singolo ufficiale di Matteo Celano

E’ uscito lo scorso 30 Aprile, “La mia città”, quarto singolo del giovane cantautore Matteo Celano prodotto da Steve Luchi per la SL Production e distribuito da A&A Recordings di Andrea Casamento.

Il brano, a cui una melodia calda e una ritmica coinvolgente conferiscono un sapore chiaramente estivo, è la rappresentazione del classico “viaggio dell’eroe”, il cui punto d’approdo è una celebrazione sentita delle piccole cose, quelle che ci danno certezza, come la famiglia e gli amici.

Tra dubbi, battute e confessioni, durante il suo viaggio il protagonista avrà anche modo di riflettere sull’immensità dell’universo che lo circonda, e di quanto tutto quello che lo anima contribuisca – nonostante tutto – a renderlo unico e magnifico. Un messaggio, quest’ultimo, già insito nella cover del brano che mostra il volto del cantautore circondato da un cielo immenso e stellato, di cui è impossibile rintracciare la fine.

“La mia città” sembra, in definitiva, il brano perfetto per orientarsi e trovare respiro in questi tempi faticosi: sin dal primo ascolto, i sentimenti dominanti che esso trasferisce sono votati alla pace interiore, all’amore e alla serenità. Per parafrasare lo stesso Celano, “questo è un brano che, se vuoi, ti fa stare bene”.