Matteo Messina Denaro è morto: il boss di Cosa Nostra aveva 61 anni

di Rita Milione

Durante la notte è morto all’età di 61 anni Matteo Messina Denaro: il boss di Cosa Nostra, arrestato il 16 gennaio del 2023 dopo una latitanza durata 30 anni, da tempo era malato di tumore al colon. Dopo l’arresto avvenuto a Palermo, Messina Denaro è stato sottoposto al 41 bis nel carcere dell’Aquila e poi è stato trasferito presso il reparto per detenuti del nosocomio del San Salvatore.

Qui era stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’occlusione intestinale già l’8 agosto scorso. L’operazione era “perfettamente riuscita”, ma i medici avevano dovuto somministrargli la terapia del dolore per lenire le sue sofferenze dovute al tumore al colon al quarto stadio diagnosticato più di due anni fa. Matteo Messina Denaro era affetto già da tempo da un adenocarcinoma mucinoso colorettale, una forma tumorale che attacca il colon ormai arrivata al quarto stadio.

Le condizioni di salute del boss mafioso si erano aggravate nelle ultime settimane al 41 bis, motivo per il quale i suoi legali avevano presentato istanza di ricovero urgente per il trasferimento all’ospedale dell’Aquila per ricevere le cure necessarie. Secondo l’avvocato Alessandro Cerella, le condizioni di salute di Messina Denaro non erano compatibili con il carcere al 41 bis.