Vietri, tragedia in strada: morto giovane 18enne

di Antonio Jr. Orrico

Sono ancora tutti sotto choc per l’accaduto. Le tre comunità di Vietri Sul Mare, Salerno e Cava ancora non riescono a capacitarsi della morte di A.S. La vita del neo 18enne si è fermata improvvisamente nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il ragazzo stava percorrendo la famigerata Statale 18, ribattezzata “strada killer” per via dei tanti lutti prodotti, soprattutto all’altezza dello svincolo con l’Alessia, forse per via dell’asfalto bagnato.

Il ragazzo, che viaggiava con la sua moto, come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, stamattina in edicola, stava percorrendo la strada per Vietri. Ad un certo punto, è scivolato e per una sfortunata traiettoria è finito contro l’auto che sopraggiungeva nella corsia opposta. Completamente indenne l’amico che viaggiava con lui sul motorino. Una tragica fatalità ha voluto che l’auto che lo ha investito incolpevolmente fosse guidata da un amico del padre di A.S. L’uomo era venuto in vacanza con la sua famiglia dalla Germania nella cittadina salernitana per festeggiare alcune ricorrenze come il compleanno dello sfortunato ragazzo.

Il 18enne frequentava il quinto anno del liceo Alfano I indirizzo musicale, dove stava perfezionando le sue abilità come percussionista, e faceva inoltre parte della banda del Comune di Vietri. La comunità vietrese è rimasta letteralmente sconvolta dalla notizia. La madre, insegnante, e il padre, elettricista, sono rimasti decisamente distrutti e addolorati da quanto accaduto al loro figlio.

La salma del giovane musicista è stata trasportata nell’obitorio del cimitero, dove è stato eseguito l’esame esterno. Questa mattina, il magistrato deciderà se liberare la salma per i funerali che saranno celebrati nella chiesa di San Giovanni.