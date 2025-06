Mattinata di paura tra Pagani e Angri: due rapine in poche ore, ferito il direttore di un supermercato

di Redazione ZON

È caccia ai responsabili delle due rapine avvenute ieri mattina tra Pagani e Angri. I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno avviato indagini serrate per risalire ai componenti del gruppo criminale che ha preso di mira due supermercati nel giro di poche ore.

Il primo assalto si è verificato intorno alle 11 a Pagani, in via Tramontano, all’interno del centro “Pam”. Tre individui, incappucciati e armati di pistola, hanno fatto irruzione nel punto vendita e si sono fatti consegnare circa 500 euro. Durante il colpo, il direttore ha tentato di reagire ma è stato aggredito, riportando ferite lievi.

La seconda rapina è andata in scena poco dopo ad Angri, al supermercato “MD”. Anche in questo caso, la dinamica è stata simile: due uomini sono entrati in azione mentre un complice li attendeva all’esterno. Il bottino ammonta a quasi 1000 euro.

Gli inquirenti stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire i movimenti dei malviventi, che avrebbero agito tra le 11 e le 13.