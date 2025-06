Baronissi punta sui giovani: il 12 giugno l’Aula Consiliare ospita il “Progetto Rete” per formazione e autoimprenditorialità

di Redazione ZON

Un’occasione concreta per guardare al futuro con fiducia e spirito d’iniziativa. È quella offerta dal Progetto Rete, l’evento in programma giovedì 12 giugno 2025, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Baronissi. L’iniziativa, pensata per i giovani del territorio, si pone l’obiettivo di offrire strumenti di orientamento, formazione e accompagnamento all’auto-imprenditorialità.

Un vero e proprio momento di incontro tra istituzioni, esperti del settore e ragazzi desiderosi di costruire un percorso professionale solido, innovativo e sostenibile. Dopo i saluti istituzionali, la serata entrerà nel vivo con una serie di interventi tematici, durante i quali saranno illustrate le principali opportunità offerte a chi sogna di mettersi in proprio.

Al centro dell’evento ci saranno anche gli incentivi promossi da Invitalia, con un focus sulle misure attive per sostenere le start-up e le nuove attività imprenditoriali. I partecipanti potranno confrontarsi con esperti e operatori del settore, ricevere consigli pratici e conoscere da vicino i canali di accesso a finanziamenti, percorsi formativi e servizi di accompagnamento.

Il “Progetto Rete” non è solo un evento informativo: è soprattutto un invito a credere nelle proprie idee, a costruire connessioni e a dare forma al proprio futuro lavorativo, partendo dal territorio.

L’appuntamento è per giovedì 12 giugno alle 18:00 a Baronissi. L’ingresso è libero, la motivazione è tutto.