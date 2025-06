Salerno, scontro tra ambulanza e auto in via delle Calabrie: tre feriti

di Redazione ZON

Grave incidente stradale poche ore fa a Salerno, in via delle Calabrie. Per motivi ancora in fase di accertamento, un’ambulanza — che stava trasportando un ferito verso l’ospedale — si è scontrata con un’automobile.

L’impatto ha coinvolto tre persone: i due conducenti dei veicoli e il paziente a bordo dell’ambulanza. Le condizioni dei feriti non sono ancora note.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti, oltre ad assistere nelle operazioni di estrazione dei malcapitati rimasti incastrati tra le lamiere.