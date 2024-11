Maxi-blitz contro lo streaming illegale: smantellata rete internazionale, coinvolta anche Salerno

di Redazione ZON

Un giro d’affari illegale di dimensioni straordinarie, basato sulle IPTV pirata, è stato smantellato grazie all’operazione “Taken Down“, condotta dalla Procura di Catania in collaborazione con forze dell’ordine e magistrature di diversi paesi europei ed extraeuropei. L’indagine, coordinata da Eurojust ed Europol, ha coinvolto oltre 270 agenti della Polizia Postale, che hanno eseguito 89 perquisizioni in Italia e 14 all’estero.

Un business illecito da 250 milioni di euro al mese

L’organizzazione internazionale, strutturata in modo capillare, rubava e rivendeva illegalmente i contenuti live e on demand di piattaforme come Sky, Netflix, DAZN e Prime Video a costi drasticamente inferiori rispetto alle tariffe di mercato. Le IPTV illegali raggiungevano oltre 22 milioni di utenti, generando profitti mensili stimati in oltre 250 milioni di euro.

I dettagli dell’operazione

Gli investigatori hanno sequestrato 2.500 canali illegali, server e pannelli di controllo utilizzati per gestire i flussi streaming pirata. Tra i beni sequestrati figurano criptovalute per oltre 1,6 milioni di euro e contanti per 40mila euro. Le indagini, durate oltre due anni, hanno portato all’identificazione di 102 indagati in Italia, Regno Unito, Olanda, Romania, Croazia, Cina e altre nazioni.

Tecnologie avanzate per eludere le indagini

Gli indagati utilizzavano applicazioni di messaggistica crittografata, identità fittizie e documenti falsi per intestare utenze telefoniche e abbonamenti. I server principali erano localizzati in Olanda, Romania e Hong Kong, e 11 persone sono state arrestate in Croazia grazie alla cooperazione internazionale.

Città coinvolte e impatto economico

Tra le città italiane interessate dall’operazione spiccano Catania, Napoli, Salerno, Milano e Roma. A livello globale, i danni causati alle aziende televisive superano i 10 miliardi di euro all’anno.

Con questa operazione senza precedenti, le autorità hanno inflitto un duro colpo alla pirateria audiovisiva, ma il lavoro per debellare il fenomeno resta complesso e articolato.

Fonte: SalernoToday