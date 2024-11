Baronissi, inaugurato lo Sportello di ascolto pisco-pedagogico per il benessere scolastico

di Redazione ZON

L’Istituto Comprensivo Statale “Autonomia 82” di Baronissi si arricchisce di un’importante risorsa per la comunità scolastica con l’apertura dello Sportello di Ascolto Psico-Pedagogico, un progetto innovativo nato per favorire il benessere degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico.

Alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato la Sindaca di Baronissi, Anna Petta, e il Direttore del Consorzio Sociale “Valle dell’Irno”, Dott. Carmine De Blasio. La Sindaca, portando il saluto dell’amministrazione comunale, ha sottolineato l’importanza di progetti come questo, capaci di rafforzare il tessuto sociale e migliorare la qualità della vita dei cittadini più giovani. Il Dott. Carmine De Blasio ha evidenziato il ruolo cruciale del Consorzio Sociale “Valle dell’Irno” nel garantire sostegno psicopedagogico e favorire l’inclusione sociale.

Una sinergia tra scuola e territorio

La presentazione ha messo in luce l’efficacia della collaborazione tra istituzioni locali e mondo scolastico, un legame che si rivela fondamentale per rispondere alle sfide educative e sociali contemporanee. Sindaca e Direttore hanno ribadito il valore del lavoro in rete, indispensabile per costruire una comunità solida e inclusiva.

Un ringraziamento speciale

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno e alla dedizione della Dirigente Scolastica e del personale dell’Istituto Comprensivo “Autonomia 82”. La Sindaca Petta ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dello sportello, considerandolo una risorsa preziosa per la città di Baronissi.

Con questa iniziativa, la scuola si conferma non solo un luogo di apprendimento, ma anche un punto di riferimento fondamentale per il benessere psicologico e sociale della comunità.