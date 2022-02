Meduza: i producer italiani più famosi al mondo a Sanremo 2022

Il formidabile trio di producer italiani da 8 miliardi di stream, fra i più famosi e richiesti al mondo, trasformerà per una notte, quella del 1 febbraio (vedi scaletta), il palco dell’Ariston in un dancefloor infuocato, dando una vibrante scarica di adrenalina alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, dove i Meduza approderanno in qualità di super ospiti internazionali della serata inaugurale.

Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio si sono imposti sulla scena internazionale collezionando centinaia di certificazioni worldwide oltre ad un tour mondiale con 15 date sold out solo negli Stati Uniti. Per la prima volta i Meduza approdano a Sanremo accompagnati da Hozier, cantautore con il quale è nato lo straordinario brano “Tell It To My Heart“, il brano dei record uscito lo scorso ottobre che oggi vanta più di 100 milioni di riproduzioni.

I Meduza sono attualmente il gruppo italiano di maggior successo al mondo, con brani stratosferici che hanno fatto scatenare milioni di persone in ogni angolo del pianeta. Successo centrato al primo colpo nel 2019 con “Piece Of Your Heart”, brano dai connotati house ma dall’anima pop, in collaborazione con i Goodboys. Il pezzo viene subito intercettato dai programmatori della BBC che lo inseriscono in rotazione, e il successo cresce di settimana in settimana, fino a diventare un caso planetario, uno dei successi dell’anno e una delle canzoni più suonate in radio, in TV, come nei club e nei festival di tutto il mondo.

Noi siamo pronti a scatenarci sulle note dei loro più grandi successi, e voi?