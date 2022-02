Facebook: arriva la notifica in caso di screenshot

Novità per Facebook: notifica in caso di screenshot

Ormai è del tutto abituale immortalare, fotografare e conservare tutto ciò che è presente sul nostro smartphone. Molto spesso i risvolti possono essere molesti, sgradevoli e possono ledere gravemente la privacy degli utenti registrati su Facebook, Instagram e che utilizzano le varie app, credendo di essere nel pieno della sicurezza.

Proprio per evitare comportamenti scorretti Meta ha introdotto, a fine gennaio, una novità per Facebook Messenger, annunciata dallo stesso Mark Zuckerberg:

“Riceverai una notifica se qualcuno fa lo screenshot di un messaggio temporaneo. Stiamo aggiungendo gif, adesivi e reaction alle nostre chat che sono coperte da crittografia end-to-end”.

Il cofondatore del social network più usato al mondo, per testimoniare il tutto, ha allegato l’immagine di una sua conversazione con la moglie Priscilla Chan.

La conferma di Facebook e la bufala della terza spunta di WhatsApp

Vi è stato il ritorno di una vera e propria bufala, già smentita in passato, secondo la quale WhatsApp, sempre di proprietà di Meta) starebbe pensando di introdurre una terza spunta blu per avvertire che qualcuno ha fatto lo screenshot di una chat.

WhatsApp, la terza spunta e nessuna conferma

Al momento non c’è stata nessuna conferma da parte dell’azienda.

Su WhatsApp, infatti, l’uso delle spunte resta quello abituale:

una di colore grigio quando il messaggio è partito;

due grigie quando è stato consegnato;

due spunte blu quando è stato aperto e letto.

Facebook è un social media statunitense creato il 4 febbraio 2004 come servizio gratuito universitario e successivamente ampliato a scopo commerciale, posseduto e gestito dalla società Meta. È disponibile in oltre 100 lingue. Nel giugno 2017 ha raggiunto 2,23 miliardi di utenti attivi mensilmente e si è classificato come primo servizio di rete sociale per numero di utenti attivi.