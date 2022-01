Amministrazione digitale: da domani cambio residenza on line

Da domani 1 febbraio 2022 entrerà in vigore per ben 30 comuni italiani la procedura di cambio residenza on-line, che consentirà di effettuare un procedimento amministrativo in maniera più snella ed agevole.

I cittadini dei primi 30 comuni coinvolti nell’innovativa operazione digitale potranno collegarsi sui siti www.anagrafenazionale.interno.it www.anagrafenazionale.gov.it.

I 30 comuni già attivi sul portale digitale dell’ Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che ad oggi raccoglie i dati di 67 milioni di italiani, per i quali si potrà procedere autonomamente da casa con il cambio residenza, sono i seguenti:

Alessandria, Altamura, Bagnacavallo, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Carbonia, Castel San Pietro Terme, Cesena, Cuneo, Firenze, Forlì, Laives, Latina, Lecco, Lierna, Livorno, Oristano, Pesaro, Potenza, Prato, Rosignano Marittimo, San Lazzaro di Savena, San Severino Marche, Teramo, Trani, Treia, Trento, Valsamoggia, Venezia.

La procedura prevista dall’ Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, prevede una prima applicazione di circa 2 mesi, dopodiché la possibilità di cambio on-line della residenza verrà esteso a tutti gli altri comuni italiani. Un’importante novità è che il cambio residenza potrà essere gestito anche dai cittadini residenti all’estero ed iscritti all’Aire.

Il progetto di ANPR si è concluso il 18 gennaio 2022 con la raccolta in una banca dati digitale e sicura di tutte le informazioni anagrafiche dei cittadini residenti in Italia – 7.903 il numero dei comuni inseriti nella banca dati – e all’estero.

ANPR sta gestendo la procedura con il supporto di SOGEI, l’azienda partner delle amministrazioni per la digitalizzazione e l’amministrazione del sistema Paese. Dal 15 novembre 2021 inoltre grazie alla digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche è anche possibile scaricare 14 certificati digitali in maniera autonoma e gratuita. I cittadini possono accedere al portale dell’ ANPR tramite Spid, Carta d’ Identità elettronica o CNS.