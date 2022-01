Oroscopo di Paolo Fox Martedì 1 Febbraio 2022: Acquario frenetico

Ariete Il segno dell’Ariete in questa giornata di martedì con la Luna attiva può preparare uno spazio di riflessione per esplorare nuovi orizzonti in vista di marzo e aprile che saranno mesi di crescita. Si può iniziare a ragionare sul futuro, a pensare che molto presto ci saranno delle novità. In amore per colpa di Venere dissonante si è registrata una certa stanchezza o lontananza, soprattutto nelle coppie di lunga data.

Toro Il Toro oggi sente che c’è qualcosa che non va ma in realtà abbiamo delle stelle che proteggono l’amore: Venere e Marte. Dal punto di vista dell’attuazione di certi progetti di lavoro c’è come un rallentamento o dovete discutere per cui tra martedì e mercoledì molto possibili conflitti e discussioni. Attenzione!

Gemelli I Gemelli ritrovano questa grande voglia di fare, amicizie da esplorare, siete sempre molto curiosi. Bisogna rispolverare un po’ di buone relazioni considerando anche il fatto che il fine settimana sarà utile per i sentimenti soprattutto se siete reduci da brutte esperienze.

Cancro Il Cancro si sta risvegliando da una sorta di letargo più o meno apparente perché è come se negli ultimi mesi vi foste ritirati, un po’ chiusi rispetto al mondo. Adesso questa serie di opposizioni planetarie che possono aver generato questo contrasto

Leone Il Sole domina il segno del Leone, c’è una certa forza nell’aria ma abbiamo anche Sole e Saturno in aspetto critico per cui in qualche modo queste sono giornate che possono maturare una certa stanchezza ma questo non vuol dire che siete perdenti. Sia in amore che sul lavoro oggi l’astrologo consiglia massima attenzione perché il rischio di arrivare a sera stanchi è alto.

Vergine E’ vero che in questi giorni potete fare molto ma dovete superare qualche contrasto: attenzione alle questioni legali e burocratiche, attenzione ad alcuni accordi. Piccoli pensieri possono generare stress: le prossime tre giornate saranno di grande impegno, evidentemente entro venerdì mattina dovete fare tante cose.

Bilancia La Bilancia oggi con Luna, Sole e Saturno attivi sente che c’è un certo risveglio interiore: le idee sono più chiare e quindi sembra che stia finendo la fase di interregno in cui vi siete sentiti in bilico in cui non sapevate se portare avanti dei progetti oppure addirittura bloccarli; anche l’amore oggi può dare piccole risposte.

Scorpione Dovete puntare su questo periodo per rinnovarvi fuori e dentro anche se ci sono alcuni pianeti contrari alle questioni riguardanti la casa; ciò può indicare sia che ci sono problemi abitativi sia che magari alcuni più giovani vogliano andare a lavorare in un’altra città, chiaramente l’idea di trasferirsi è presente soprattutto tra le persone che hanno vent’anni.

Sagittario Sagittario ricco di inventiva e protagonista di questa prima giornata di febbraio. Sembra che le stelle siano dalla vostra parte anche dal punto di vista delle percezioni delle emozioni perché quello che state vivendo adesso è importante. Oggi la Luna conferma la vostra grande capacità di parlare e risolvere problemi se qualcosa è andato storto.

Capricorno Adesso dovete cercare soprattutto di superare un problema economico, volete avere le basi più solide per cui non saranno pochi quelli che vorranno ampliare la loro attività, diversificarla oppure parlare con un capo. L’amore è protagonista ma se non c’è l’amore vuol dire che non vi interessa. Venere è in transito importante, chiaro che voi dovete disporre al meglio della vostra vita.

Acquario Per l’Acquario sono giornate molto frenetiche, non ci saranno momenti di ozio. Siete pronti a rinunciare a qualcosa di importante per guadagnare la vostra libertà. Anche in amore per quelli che vogliono fare una scelta febbraio e marzo saranno mesi di grande rilevanza.