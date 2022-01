JustSpeed, così cresce la copertura della fibra fino a 2.5 Gb/s

Dopo l’ingresso sul mercato del nuovo brand di fibra ultraveloce del Gruppo Linkem SpA, è alta l’attenzione degli utenti che cercano sempre più conferme sulle prestazioni promosse dall’operatore a mezzo della campagna pubblicitaria in onda sulle principali reti italiane dallo scorso ottobre

JustSpeed – è questo il nome del nuovo provider di fibra – nasce per soddisfare i bisogni digitali delle reti domestiche. Come dichiarato dal Chief Marketing Officer di Linkem, Francesco Sortino, l’offerta si rivolge “a veri e propri ‘JustSpeeders’, persone che pensano e vivono “veloce”, hanno una vocazione digitale, fanno succedere le cose, badano alla sostanza, non vogliono perdere tempo, sono innovativi […]”.

Capacità di copertura: il segreto è nell’offerta

Nella scelta di una rete internet per la casa sono diversi gli elementi da prendere in considerazione, primi fra tutti il rapporto qualità/prezzo e la copertura del servizio.

A questo proposito, JustSpeed bussa alla porta delle case degli italiani con un’offerta molto competitiva: 19,90 € per i primi 6 mesi, zero costi di attivazione, modem in comodato d’uso gratuito e, fino al prossimo 21 febbraio (salvo ulteriori proroghe), il servizio opzionale JustPremium incluso nel prezzo (altrimenti attivabile al costo di 69,00 € da pagare una volta sola, contestualmente alla ricezione della prima fattura). Partita inizialmente garantendo una velocità massima di navigazione fino a 1 Mb/s in download e 300 Mb/s in upload, la squadra JustSpeed ha lavorato per alzare la soglia del traffico dati fino a 2.5 Gigabit al secondo e 300 Megabit/s in uscita. L’offerta conveniente e l’impegno dimostrato nell’erogazione di un servizio rapido e puntuale (dalla sottoscrizione dell’abbonamento fino all’attivazione vera e propria della connessione), hanno contribuito al lavoro di ampliamento del reticolato nazionale, permettendo al provider di raggiungere oltre 2100 Comuni italiani in poco più di 9 mesi (al 15 aprile 2021, giorno della presentazione al mercato da parte del Gruppo, la copertura si aggirava intorno ai 50 comuni).

La tecnologia FTTH a supporto della copertura del servizio

JustSpeed utilizza esclusivamente la tecnologia FTTH, che porta la fibra direttamente a casa dell’utente finale. FTTH (Fiber to the home) – questa la traduzione dell’acronimo – in coppia con il 5G FWA (Fixed Wireless Access), rappresenta la migliore soluzione tecnologica presente sul mercato per la banda ultralarga. La velocità della navigazione, che può variare in base all’area in cui si utilizza il servizio, è in grado di raggiungere prestazioni più elevate rispetto alla fibra FTTC (Fiber to the cabinet), che parte dalla centrale dell’operatore e si ferma al marciapiede sotto casa o a strutture apposite adibite allo smistamento della rete nelle varie abitazioni, poiché raggiunge l’abitazione sfruttando i collegamenti preesistenti. La connessione tra FTTH e copertura del servizio JustSpeed è presto fatta. Più la tecnologia della fibra ottica verrà estesa sul territorio nazionale, più i servizi di ultra-broadband della piattaforma riusciranno a raggiungere ogni singola famiglia italiana, così come promesso dal provider. Il traguardo è più vicino di quanto si pensi. Solo nel 2021 c’è stato un incremento esponenziale degli accessi a banda ultralarga, complice la pandemia da Covid-19, e la corsa al digitale sembra essere inarrestabile. Il Governo, alla luce dei numeri raggiunti, ha infatti deciso di destinare il 27% dei fondi del recovery fund (circa 43 miliardi di euro) alla transizione al digitale.

Come verificare la copertura

Per verificare se l’area è coperta dal servizio, basta un semplice clic. Collegandosi su www.justspeed.it e inserendo, così come richiesto, le informazioni relative a comune, indirizzo in cui si intende attivare l’offerta, numero civico e operatore attualmente in uso, si riceve tempestivamente l’esito di copertura e la qualità della connessione presente nell’area selezionata. A quel punto, per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario inserire i propri dati personali e completare il processo in autonomia o con l’aiuto di un operatore. Se la zona in cui abita l’utente non risultasse ancora servita dalla connessione ultraveloce targata JustSpeed, cliccando su “Avvisami”, si acconsente ad essere tempestivamente ricontattati da un incaricato del team nel momento in cui quella porzione di città viene inclusa nell’ampliamento territoriale.