Memorial Giovanni Caressa, al ministro Alessandra Locatelli il premio della XIX edizione

Sarà al Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli che sarà conferito il premio della XIX edizione del “Memorial Giovanni Caressa”. Il riconoscimento è assegnato a chi si è particolarmente distinto nell’ambito sociale, dello sport e dell’inclusione, sia in ambito pubblico che privato. Il ministro ha rappresentato un esempio positivo di crescita e di opportunità che guidano e generano il cambiamento.

Alessandra Locatelli nei giorni scorsi ha partecipato a New York alla Conferenza annuale degli Stati parte alla Convenzione ONU. Il premio sarà ritirato giovedì 22 giugno nel corso della serata celebrativa dell’edizione 2023 del Memorial “Giovanni Caressa”, l’evento organizzato da Anffas Salerno Onlus, presieduta da Salvatore Parisi, Presidente Anffas Onlus Salerno, in collaborazione con la Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus. L’associazione si occupa dell’assistenza a persone con disabilità intellettiva e alle loro famiglie.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere con il Ministro Locatelli sul lavoro che si sta sviluppando per una sempre maggiore inclusione e per la piena attuazione della Legge delega in materia di disabilità. Sarà come sempre il Sunrise Accessible Resort in Via Litoranea 39 – Spineta di Battipaglia (SA) ad ospitare il tradizionale evento celebrativo. La funzione religiosa sarà officiata da Padre Carlos Kassehin in memoria di Don Giovanni Caressa, Fondatore dell’Associazione, quasi prossima al 60esimo anniversario.

“Sarà una serata davvero speciale quella che ci apprestiamo a celebrare giovedì sera, un momento di grande prestigio per la nostra grande Famiglia di famiglie, per la presenza del Ministro Alessandra Locatelli, punto di riferimento importante per rafforzare il rapporto tra associazioni e istituzioni nel cammino di piena inclusione sociale ed autonomia delle persone con disabilità.” ha dichiarato Salvatore Parisi, Presidente Anffas Onlus Salerno.