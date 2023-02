Mercato futures: istruzioni d’uso

Scopri i pro e i contro del mercato dei futures e approfondisci il suo funzionamento.

Futures: come funziona il loro mercato

Il mercato dei futures si dimostra molto interessante ma non sempre è adatto a chi è alle prime armi. Partendo da questo presupposto è importante, per noi, aprire un piccolo momento di indagine e informazione cercando di capire:

Come funziona il mercato dei futures ;

; Cosa sono nello specifico i futures.

In questo modo chiunque intenda fare, per esempio trading con i futures su Dow Jones e altri, potrà conoscerne meglio il funzionamento e individuare quelle che sono le sue potenzialità, i vantaggi e gli svantaggi.

Cos’è il mercato futures?

Il mercato dei futures è in uno scambio in cui gli investitori decidono di acquistare o vendere contratti futures. In questo contratto, tipicamente, le due parti si accordano su data di consegna e data di pagamento del contratto.

Cercando di entrare nello specifico possiamo dire che un futures è un contratto che prevede lo scambio di una specifica quantità di un bene sottostante a un prezzo prefissato; il pagamento derivante dall’acquisto è sempre differito a una data futura.

Questo tipo di mercato speculativo è decisamente vivace e con una discreta liquidità poiché permettono a chi vende e compra di:

Assicurarsi un prezzo specifico per la materia soggiacente e proteggersi dalle possibili fluttuazioni del mercato;

Speculare sulle variazioni di prezzo nel contratto. Un esempio concreto: se il prezzo di una materia soggiacente diventa più prezioso ed è così che diversi operatori fanno trading di contratti futures senza nessuna reale intenzione di prendere in consegna la merce sottostante.

Vantaggi e svantaggi del mercato futures

Dopo aver individuato cosa sono i futures e come funziona il loro mercato è importante cercare di capire quali sono i principali vantaggi e svantaggi di questo strumento finanziario. Iniziamo a fare una piccola panoramica sui vantaggi.

I vantaggi del mercato futures

Il primo vantaggio di questo mercato è l’accessibilità ai mercati poiché permette a tutti di entrare e partecipare a molti mercati ai quali non si avrebbe accesso.

Un altro vantaggio sostanziale è l’elevata liquidità e la semplicità dei prezzi con requisiti di margine ben definiti e stabili.

Tra gli altri vantaggi possiamo trovare:

La protezione contro l’instabilità del mercato;

La copertura contro i rischi futuri e il deprezzamento delle attività.

Esistono ovviamente alcuni svantaggi nel mercato dei futures ed è vanno indagati per una maggiore comprensione del sistema; vediamoli allora insieme.

Gli svantaggi del mercato dei futures

Iniziamo con il dire che i contratti futures hanno una data di scadenza fissa e certa e che se questo può essere un vantaggio, alle volte può presentarsi come uno svantaggio per chi intende aprire posizioni prettamente speculative.

Il prezzo di un contratto future può farsi, infatti, meno attraente man mano che la data di scadenza si avvicina.

Un altro svantaggio è quello dell’impossibilità di controllare l’equilibrio tra domanda e offerta: qualsiasi elemento esterno che possa perturbare questo equilibrio ha effetto sulla materia soggiacente il contratto.

Infine, l’elevata liquidità e la vivacità del mercato possono comportare rapide fluttuazioni dei prezzi e questo può comportare rischi ai quali si deve essere pronti.