Capaccio Paestum, nuovi lavori di ripristino del manto stradale

Al via oggi i lavori del progetto denominato “Interventi per il miglioramento della qualità della viabilità e mobilità urbana del territorio”. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria, attraverso il ripristino del manto stradale, necessari per la messa in sicurezza della viabilità comunale delle strade che attualmente risultano in pessime condizioni. L’importo complessivo dei lavori è pari a un milione di euro. L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Capaccio Paestum è duplice: rendere più agevole a residenti e turisti la percorribilità di diversi tratti della viabilità comunale e, al tempo stesso, intervenire su quelle strade che hanno un ruolo strategico. L’intervento previsto, infatti, permetterà di configurare le strade oggetto dei lavori come viabilità alternativa, favorendo così il decongestionamento del traffico veicolare delle principali strade provinciali e intercomunali.

Sono 18 i tratti della rete viaria comunale interessati dai lavori, in aggiunta agli altri 35 già sistemati: via Giovanni Battista Pergolesi in località Sorvella; via del Sele, via dei Terzi e via Eliseo in località Gromola; via Varolato e via Questione I in località Laura; Via Terra delle Rose, via Giovanni Sacco, via Giuseppe Romita, via Enrico de Nicola, via Giovanni Falcone e via Carlo Alberto Dalla Chiesa in località Capaccio Scalo; via Sferracavallo e via Tempa San Paolo in località Tempa San Paolo; via Pio X e via San Giovanni Bosco in località Scigliati; via Ausonia in località Borgonuovo; via Tempa di Lepre in località Spinazzo.

«La manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade della nostra Città è stata ed è una delle nostre priorità – dichiara il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri – Dobbiamo far muovere in sicurezza i residenti del nostro Comune, migliorando la loro qualità della vita, e dobbiamo dare a una Città turistica strade dignitose, all’altezza del lustro di Capaccio Paestum. Con l’intervento che abbiamo avviato stamattina, l’ennesimo consistente nel ripristino del manto stradale, andiamo anche a decongestionare il traffico che si crea sulle principali strade comunali e provinciali mettendo a disposizione degli utenti una viabilità alternativa sicura».