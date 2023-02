Lazza: sold out il suo Ouver-Tour, annunciata data all’Arena di Verona

Lazza sgancia l’ennesima bomba: in attesa di vederlo fra gli artisti in gara al 73esimo Festival di Sanremo con il brano Cenere (Island Records), il cantante e pianista multiplatino del roster Me Next annuncia oggi una nuova speciale data del Lazza Ouver-Tour, in programma martedì 25 aprile 2023 all’Arena di Verona.

Il tempio italiano della musica nel mondo inaugura la sua stagione di concerti aprendo per la prima volta le porte all’artista dei record, per uno show imperdibile che va ad aggiungersi alle date già annunciate del tour prodotto da Vivo Concerti e Next Show, andate tutte sold out in pochissimo tempo dalla messa in vendita: l’ennesima prova tangibile dell’inarrestabile successo riscosso dall’artista, sulla scia della pubblicazione di SIRIO(Island Records),album certificato Quarto Disco di Platino con cui Lazza ha messo a segno un colpo dopo l’altro, per 18 settimane al comando della classifica degli album più venduti del 2022 nonché l’album più venduto dell’anno secondo dati FIMI, e il più ascoltato in Italia nel 2022 su Spotify.

Hit multiplatino come PANICO, MOLOTOV, PIOVE e USCITO DI GALERA risuoneranno finalmente fra le gradinate della storica venue veronese, regalando una volta in più al pubblico un concerto carico di adrenalina come solo uno show di Lazzasa esserlo.

I biglietti della nuova data del LAZZA OUVER-TOUR saranno disponibili dalle ore 13:00 di giovedì 2 febbraio su www.vivoconcerti.com, e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 12:00 di martedì 7 febbraio.

CALENDARIO LAZZA OUVER-TOUR

Mercoledì 19 aprile 2023 | Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 22 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 25 aprile 2023 | Verona @ Arena di Verona – NUOVA DATA

Giovedì 27 aprile 2023 | Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Sabato 29 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 30 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Mercoledì 03 maggio 2023 | Napoli @ Palapartenope – SOLD OUT

Sabato 06 maggio 2023 | Bologna @ Unipol Arena – SOLD OUT

