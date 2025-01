Mercato S. Severino, tutti col naso all’insù per il volo della Befana: domenica sera il lancio dal campanile

di Redazione ZON

Cresce l’attesa per il ‘volo della Befana’ a Mercato S. Severino.

La vecchina tanto amata dai bambini si lancerà alle 19.15 in punto di domenica 5 gennaio dal campanile della chiesa in piazza Ettore Imperio per distribuire dolci e doni ai bambini.

La tradizione

L’evento, divenuto ormai una tradizione, verrà preceduta da animazioni, giochi e musica a partire dalle 16.30 e, subito dopo il volo, invece, a chiudere la serata nella piazza antistante Palazzo Vanvitelli sarà un concerto di voci Gospel.

Il volo dell’Epifania a Mercato S. Severino richiama ogni anno centinaia di bambini provenienti anche dai Comuni limitrofi: tutti col naso all’insù verso la vecchina in sella scopa.

La calza sospesa

Ritorna anche quest’anno anche l’iniziativa della calza sospesa: la raccolta di dolciumi e beni di prima necessità per i bambini e le famiglie in difficoltà.

Chi può, doni un sorriso a chi ne ha più bisogno: è il claim della Campagna di sensibilizzazione avviata dai ragazzi del Forum dei Giovani nella comunità sanseverinese per promuovere il gesto di solidarietà.

Le donazioni possono essere effettuate dal 2 al 5 gennaio, dalle 16 alle 19.30, in piazza Dante, presso la sede del Forum.

«Mercato S. Severino saprà rispondere a questa Chiamata alla Solidarietà come ha sempre fatto – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – la nostra è una comunità solidale, unita e dal cuore grande».