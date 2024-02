Mercato San Severino, Carabinieri Forestali sequestrano un’attività artigianale

di Redazione ZON

I militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Mercato San Severino e Sarno, nell’ambito della campagna di controllo ambientale denominata “Rinascita Sarno”, si sono portati nel comune di Mercato San Severino presso un’azienda di produzione di manufatti colorati in cemento e gesso. All’esito del sopralluogo, cui hanno partecipato anche gli Agenti della Polizia Locale Municipale, i militari hanno riscontrato che la ditta operava senza le necessarie autorizzazioni ambientali sia per le emissioni in atmosfera, benchè effettuasse la verniciatura di prodotti in calcestruzzo cemento e gesso, sia per quanto riguarda la regimentazione dei reflui industriali.

Alla luce di quanto accertato gli uomini dell’Arma hanno sequestrato l’area su cui opera l’azienda e su cui insiste un capannone di circa 300 mq, una struttura in ferro adibita alla copertura di materiali da lavoro fra cui barattoli di vernici, il piazzale antistante il capannone ed un ulteriore locale adibito a spogliatoio. Il titolare dell’Azienda è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per violazioni relative allo scarico non autorizzato di reflui industriali, gestione illecita di rifiuti speciali ed emissioni in atmosfera non autorizzate. Deferito inoltre anche per opere edili realizzate senza autorizzazione.