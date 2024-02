La quinta edizione di HospitalitySud a Napoli: attenzione su design, breakfast, sostenibilità, tecnologia e ristorazione

di Redazione ZON

HospitalitySud, dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero, avrà luogo mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio 2024 a Napoli, presso la Stazione Marittima.

L’evento, ideato e organizzato dalla Leader srl, è il prestigioso appuntamento del Sud per gli operatori del mondo Ho.Re.Ca., in particolare per titolari, manager, impiegati, consulenti di: Hotel, Resort, Ville, Dimore Storiche, Relais, Country House, Agriturismi, Villaggi, Camping, Glamping, Bed&Breakfast, Affittacamere, Case Vacanza, Ostelli, SPA-Terme.

Gli addetti ai lavori potranno visitare il Salone Espositivo per incontrare le aziende, che rappresentano numerosi settori merceologici, e partecipare ai Seminari di aggiornamento e di formazione eagli Incontri professionali su tematiche di interesse.

HospitalitySud annualmente propone 2 FOCUS, ossia aree tematiche sviluppate all’interno del Salone Espositivo con seminari e incontri a cura di esperti:

Design&Contract: per incontrare architetti, aziende e hotel protagonisti nella realizzazione di progetti di interior design di qualità e innovazione, che contraddistinguono il Made in Italy; per conoscere il mondo del contract, per pianificare e realizzare sia progetti di nuova costruzione che ristrutturazioni. Con la partecipazione di Alessia Galimberti Architect & Founder Alessia Galimberti Studio, Michela Locati Presidente Ordine degli Architetti PPC della provincia di Monza e della Brianza, Roberto Ziliani Presidente Slamp SpA, Vice Presidente AssoLuce di FederLegnoArredo, Luigi Mario Ceruti Puricelli Presidente Puricelli SpA, Presidente Plastica, Chimica e Farmaceutica di Confindustria Lecco Sondrio, Giorgio Caire di Lauzet Amministratore Delegato di DREAM&CHARME srl (Organismo di Certificazione ISO17065 accreditato per la certificazione delle strutture ricettive per affidabilità e sostenibilità) e numerosi manager di prestigiosi hotel campani.

Alessia Galimberti Architect & Founder Galimberti Studio: studi anche a Shangai e in Vietnam Ho Chi Minh City; Direzione Artistica di aziende leader nel settore del Design, Fashion e Food e progetti di Design Concept rivolti al comparto Alberghiero|Wellness in Cambogia, Cina, Figi, Italia e Vietnam. La dichiarazione: “Sempre più aziende del design si avvicinano al mondo del Contract, ritenendo questo settore un’opportunità di crescita. Per i professionisti affidarsi a fornitori fidati, che possano produrre mobili e soluzioni per l’arredo di hotel, bar, uffici e ristoranti e specializzati nella gestione di un progetto complicato, risulta essere un vantaggio importante che porta allo svolgimento impeccabile del progetto e conseguentemente al suo successo”.Breakfast e non solo: la colazione, essendo il primo pasto della giornata, desta sempre più attenzione tra gli operatori del mondo Horeca: oggi la sfida è come promuoverla al meglio tra i clienti e come renderla quanto più redditizia. Focus a cura di AMIRA Napoli-Campania (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi), in collaborazione con le Associazioni di Solidus “I Professionisti dell’Ospitalità”, APCN (Associazione Provinciale Cuochi Napoli), URCC (Unione Regionale Cuochi della Campania), AIS Campania (Associazione Italiana Sommelier), AICAF (Accademia Italiana Maestri del caffè).

mercoledì 21 e giovedì 22 febbraioore 10.00 EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL BARISTA: FORMAZIONE E BEVANDE ALTERNATIVE A BASE DI CAFFÈ a cura di AICAF Accademia Italiana Maestri del Caffè

ore 12.00 LA NASCITA DEL BREAKFAST NEL MONDO GLOBALE – IDENTITÀ NEL BREAKFAST E MARKETING a cura di AMIRA Napoli Campania – Associazione Maitres Italiani Ristoranti e Alberghiore 14.00 LE NUOVE TENDENZE DELLA RISTORAZIONE MODERNA CONDIZIONATE DALLA CARENZA DI RISORSE UMANE, ALLEGATE AL COMPARTO TURISTICO ED ENOGASTRONOMICO (con Show Cooking) a cura di APCN Associazione Provinciale Cuochi Napoliore 15.00 IL GALATEO A TAVOLA a cura di AMIRA Napoli Campania – Associazione Maitres Italiani Ristoranti e Alberghiore 16.00 LA FIGURA DEL SOMMELIER (con degustazione) a cura di AIS Campania – Associazione Italiana Sommelierore 17.00IL LATTE DI BUFALA, OLTRE LA MOZZARELLA: UNA NUOVA FRONTIERA NELLA COLAZIONE (solo mercoledì 21) a cura di Marco Di Bello Brand e Marketing Manager de La Dispensa di San Salvatore

DA SOTTOLINEARE LE CONFERENZE: mercoledì 21 febbraio

In occasione della Conferenza di apertura, moderata da Francesco de Core Direttore de Il Mattino, sarà presentata la ricerca “Numeri, impatti e tendenze del turismo in Campania. Il ruolo della città di Napoli” a cura di S.R.M. Studi e Ricerche per il Mezzogiorno Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo con Massimo Deandreis Direttore Generale S.R.M.; ne discuteranno:Gaetano Manfredi Sindacodi Napolida confermareFelice Casucci Assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo Regione CampaniaGiancarlo Carriero Delegato al Turismo Confindustria Campania

Costanzo Iaccarino Vice Presidente con delega al Turismo Confcommercio Campania e Presidente Federalberghi Campania

Vincenzo Schiavo Presidente Confesercenti Napoli

Salvatore Naldi Presidente Federalberghi Napoli

Gianna Mazzarella Presidente Sezione Turismo Unione Industriali Napoli

Lorenzo Coppola Presidente Federalberghi Capri

Luca D’Ambra Presidente Federalberghi Ischia e Procida

Roberto Laringe Presidente Federalberghi Campi Flegrei

Adelaide Palomba Presidente Federalberghi Costa del Vesuvio

Lucio D’Orsi Delegato Campania ADA



Mercoledì 21 febbraio L’HOSPITALITY DEL FUTURO TRA SOSTENIBILITÀ E CONFORT DESIGN a cura di ADI Campania – Associazione Design Industriale, con la partecipazione della Presidente Antonella Venezia. L’albergo del futuro dovrà tendere a essere uno spazio fluido e poliedrico in grado di trasformarsi sfruttando al meglio tutto ciò che ha da offrire, per acquisire e soddisfare una clientela più ampia utilizzando l’hotel come luogo di servizi innovativi e qualificati: · spazi e servizi per lo smart working · spazi sociali · zone per il relax psico-fisico · spazi polifunzionali trasformabili per eventi · bar e ristoranti con un’offerta variegata h24 · servizi per il tempo libero e per lo sport

Inoltre, le nuove generazioni sono attente al tema della sostenibilità, del confort design, dell’inclusività, quindi la progettazione deve rispondere a dei canoni “nuovi”, che possano ottemperare le loro esigenze.

È in questa visione che si svolgerà il Convegno organizzato dall’ADI delegazione Campania.

I soci che hanno aderito a presentare i loro progetti relazioneranno e inquadreranno quanto descritto, tenendo presente le varie tipologie di linguaggio che rendono uno spazio per l’accoglienza uno “spazio unico” dove dal design dell’arredo, alla progettazione degli ambienti al light design si amalgamano in un linguaggio universale.

Mercoledì 21 febbraioUNA NUOVA GOVERNANCE PER IL SETTORE DEI SERVIZI TURISTICI INTEGRATI: LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E NUOVI MODELLI DI BUSINESS a cura di Assosistema Confindustria; apre i lavori Matteo Nevi Direttore Generale Assosistema Confindustria, introduce Fabrizio Trivella Presidente Sezione Servizi Turistici Integrati Assosistema Confindustria, interviene Angelo Costa Kannegiesser Italia

Mercoledì 21 e giovedì 22 febbraioTURISMO IN CAMPANIA: OPPORTUNITÀ, TENDENZE E IMPATTI a cura della Commissione Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e della Fondazione e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli. Con la partecipazione, tra gli altri, di Eraldo Turi Presidente ODCEC di Napoli, Lorenzo Capobianco Presidente Ordine Architetti PPC Napoli, Vincenzo Moretta Presidente Fondazione ODCEC di Napoli, Vincenzo Corvino Presidente Fondazione Architetti PPC Napoli, Liliana Speranza Presidente Commissione Turismo ODCEC Napoli, Grazia Torre Vice Presidente Fondazione Architetti PPC Napoli.

3 CFP a sessione agli Architetti / 4 CFP a sessione ai Commercialisti ed Esperti Contabili

Giovedì 22 febbraioLA RISTORAZIONE DI QUALITÀ IN HOTEL: SOLO UN COSTO O RISORSA? in collaborazione con ADA Campania – Associazione Direttori Albergo; apre i lavori Lucio D’Orsi Delegato Campania ADA e General Manager Majestic Palace Hotel di Sorrento, modera Santa Di Salvo Giornalista e scrittrice, interviene sul tema “Porta in tavola il successo: strategie di marketing per la ristorazione d’hotel” Marco Massai Esperto in Marketing e Digital Transformation per Hotel, partecipano Giancarlo Carriero Owner e CEO Regina Isabella Resort di Ischia, Vito Cinque Owner Il San Pietro di Positano, Ferdinando Fortunato Loreto General Manager Aquapetra Resort & Spa di Telese, Salvatore Pagano General Manager Savoy Beach Hotel di Capaccio Paestum, Giovanni Avolio F&B Manager Grand Hotel Parker’s Napoli, Fabio Raucci Hotel Manager Capri Palace Jumeirah. Ai partecipanti sarà regalato il libro di Marco Massai “Marketing per Hotel”

Giovedì 22 febbraio

PREMIO HOSPITALITYSUD “CASTELLANO-GUGLIELMO”

in collaborazione con le delegazioni campane di ADA, AIH, AMIRA e FAIPA

Poiché nelle ultime settimane del 2023 sono venuti a mancare due importanti personalità dell’hotellerie campana – Michele Guglielmo e Gaetano Castellano – è stato istituito un appuntamento annuale volto a premiare i migliori giovani under 35 nell’ambito delle figure professionali di Capo ricevimento/Concierge, Maître d’hotel, Addetto al servizio ai piani. Consegneranno il Premio Daniela e Antonella Castellano e Salvatore Guglielmo.

I numeri di questa edizione: 48 Espositori provenienti da tutta Italia (Campania, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto), 40 Seminari e Incontri con 120 relatori.L’attività di divulgazione sta interessando oltre 30.000 strutture alberghiere ed extralberghiere del Centro Sud Italia che avranno accesso GRATUITO con la possibilità di registrarsi prima attraverso la piattaforma Eventbrite: https://hospitalitysud2024.eventbrite.it