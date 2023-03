Mercato San Severino: detenzione e spaccio di stupefacenti, arrestato dai carabinieri

di Pietro Marchesano

Nel pomeriggio del 18 marzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato, in flagranza di reato, M.F. di 32 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, è stato controllato, a Mercato San Severino, mentre viaggiava a bordo di un veicolo e a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di hashish e di 355,00 euro in contanti.

Nel corso delle successive ricerche estese all’abitazione del 32enne, i Carabinieri hanno sequestrato ulteriori 100 grammi di hashish ed un bilancino di precisione per la suddivisione della sostanza.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.