Eboli, arresto per furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale

di Pietro Marchesano

In data 19 marzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli hanno tratto in arresto I.V., nella flagranza di reato di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale di Eboli, in quanto lo stesso è stato individuato nel mentre danneggiava la serranda e asportava capi di abbigliamento ed un computer portatile.