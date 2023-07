Mercato San Severino, donna muore falciata in strada

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo incidente mortale sulle strade. Il dramma è accaduto a Mercato San Severino. Martedì sera, infatti, una donna di 55 anni, Filomena Napoli, intorno alle 20, mentre attraversava la strada è stata investita da un’automobile in località San Vincenzo. Quest’ultima è una zona periferica, lontana dal centro del comune alle porte della Valle dell’Irno. La vittima, purtroppo, non ce l’ha fatta ed ha perso la vita.

La vittima, secondo primissime indiscrezioni emerse e ancora da confermare, stava attraversando la strada a piedi ed è probabile che non abbia visto il sopraggiungere dell’autovettura in corsa. Sono purtroppo risultati inutili i soccorsi del 118, giunti immediatamente sul posto. Per la 55enne, residente a Costa di Mercato San Severino, non c’è stato nulla da fare. I medici, purtroppo, non sono riusciti a salvarle la vita e Filomena Napoli è deceduta poco dopo all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Gli inquirenti hanno subito posto sotto sequestro la salma. Sul posto, per l’occasione, sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Mercato San Severino, guidati dal comandante Giancarlo Troiano. La Polizia ha aperto un’inchiesta per quanto concerne l’incidente, per far luce sull’intero accaduto e ricostruirne l’intera dinamica.