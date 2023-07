Il Bullismo non va in vacanza: l’iniziativa il 28 Luglio

di Anna Del Prete

IL BULLISMO NON VA IN VACANZA – Le associazioni locali di Venafro, Genitori Arcobaleno odv e Stop bullismo odv hanno deciso di unire le forze per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

In collaborazione con il comune di Sesto Campano, le associazioni hanno dato vita all’iniziativa dal titolo Il Bullismo non va in vacanza. L’evento si svolgerà domani 28 Luglio in Piazza Poidomani.

Il Bullismo non va in vacanza: il comunicato delle associazioni

Il comunicato rilasciato dalle stesse associazioni tiene a specificare l’obiettivo del progetto:

“L’iniziativa prevede la realizzazione di eventi/convegni sul territorio della Valle del Volturno per fare prevenzione e informazione sui temi sempre più attuali come bullismo e cyberbullismo. Tutto questo avverrà in piazza, nei borghi dei Comuni che hanno dato la disponibilità come Sesto Campano, Montaquila, Pozzilli, Monteroduni, Venafro e Macchia d’Isernia. Un vero tour per raggiungere bambini, ragazzi e genitori facendoli riflettere, in un contesto sereno, sui pericoli del bullismo e del cyberbullismo attraverso pillole informative per meglio comprendere il fenomeno e acquisire più consapevolezza.”

I presidenti delle rispettive associazioni, Monica Di Filippo (Genitori Arcobaleno Odv) e Fabio Iannucci (Stop Bullismo Odv) vogliono introdurre un “tema educativo” che, con il passare degli anni, si sta trasformando in un fenomeno preoccupante e sempre più in crescita. Il bullismo, così come il cyberbullismo, non è limitato solo al contesto scolastico, ma si è esteso anche nei luoghi di aggregazione per il tempo libero.

Nel corso della serata verrà presentato un hashtag come campagna di sensibilizzazione contro il bullismo: #fermiamoilbullo.

Il primo appuntamento dell’iniziativa sarà domani 28 Luglio a Sesto Campano in Piazza Poidomani. Nei prossimi giorni le associazioni forniranno il calendario definitivo con tutte le date degli incontri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Il consiglio di J-Ax alle vittime di bullismo