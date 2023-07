Il consiglio di J-Ax alle vittime di bullismo

di Rita Milione

J-Ax, rapper, cantautore e produttore discografico italiano, è stato vittima dei bulli da ragazzino, infatti la sua infanzia non è stata facile:

“Ero considerato uno sfigato nel posto in cui vivevo – ha enunciato il cantante – , la provincia benestante e conformista, dove vieni additato come ‘diverso’ già solo se non ti vesti come gli altri. Tutto è passato nel momento in cui ci siamo trasferiti. Quando sono arrivato a Milano c’erano tanti più poveri di me. Da bambino ci fai poco caso, da adolescente ti cade il mondo addosso. Il bullismo oggi assume forme anche più gravi. Una volta finiva quando arrivavi a casa, oggi può continuare online”.

J-Ax e il consiglio alle vittime di bullismo

J-Ax ha poi dato un consiglio a chi, oggi, è vittima di bullismo: “Parlare, anche con i genitori. E ai genitori bisogna dare una mano mettendo in piedi delle strutture che gli permettano di affrontare questi argomenti con maturità. Siamo in un Paese di analfabeti funzionali, dove ho paura che se un bambino torna a casa e dice che viene bullizzato, poi il padre va a picchiare il papà di quello che lo bullizza. Gli adulti devono saper affrontare queste situazioni prima dei ragazzi. I bulli riflettono sempre una cattiva educazione e le situazioni problematiche in casa”.