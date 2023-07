Mattia Zenzola: “Da bambino mi prendevano in giro perché ballavo”

di Rita Milione

Mattia Zenzola, vincitore della ventiduesima edizione di Amici, da bambino veniva preso in giro perché voleva ballare, a differenza degli miei amici che giocavano a calcio. Di seguito le parole del vincitore di Amici 2022:

“Da piccolino, quando ho iniziato a ballare, capitava che i compagni facevano calcetto e io venivo visto in maniera strana. Ci restavo anche male perché ero molto piccolo, ma fortunatamente sono un ragazzo che non si fa condizionare: so quello che voglio fare, e vado avanti per la mia strada”, ha raccontato il ballerino Mattia Zenzola in un’intervista a Vanity Fair .

Mattia Zenzola ha partecipato ad Amici nella scorsa edizione ma è stato costretto a ritirarsi per via di un grave infortunio alla caviglia. Il suo professore, Raimondo Todaro, gli aveva promesso una seconda possibilità e così è stato.

Mattia Zenzola e la sua passione

Mattia Zenzola ha 19 anni ed è originario di Bari. Fin da piccolo si appassiona alla danza e si specializza nel latino americano e nella Zumba. A indicargli la strada anche la madre, insegnante di questa disciplina.

Ad Amici di Maria De Filippi è arrivato come ballerino di latino americano dopo aver collezionato diversi premi: ha partecipato ai campionati del mondo di Latino a Bucarest nel 2017 e si è classificato primo ai FIDS italiani.