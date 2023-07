Salernitani bloccati all’aeroporto di Capodichino

di Rita Milione

Circa 180 passeggeri, tra questi anche diversi salernitani, sono rimasti bloccati all’aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino. I passeggeri – come riporta Salerno notizie – dovevano imbarcarsi per l’isola greca di Zante con il volo in programma sabato ma il giorno prima della partenza hanno ricevuto una comunicazione tramite mail: “volo spostato domenica pomeriggio alle 14”.

Ma le cose non sono andate come previsto, infatti non c’è stato alcun volo per raggiungere la destinazione prevista.