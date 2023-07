Costiera Amalfitana, coltivazione limoni a rischio per il troppo caldo

di Rita Milione

Il caldo torrido sta distruggendo la coltivazione dei limoni in Costiera Amalfitana. Dai produttori dell’ “oro giallo”- come riporta il sito web quotidianocostiera.it – arrivano segnali di resa: la domanda è scarsa. La colpa non è soltanto per le alte temperature, ma anche del prezzo al venditore, quest’anno fissato tra i 50 e i 70 centesimi al chilogrammo, con i produttori che non riescono a coprire nemmeno le spese: una grande perdita per i produttori.