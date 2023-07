Presentato a Napoli il progetto “MAPPER”

di Rita Milione

Nella mattinata di ieri, martedì 25 luglio, si è tenuta a Napoli presso l’aula Rari dell’Università Federico II, a Palazzo Gravina, la conferenza stampa del progetto “MAPPER”, finanziato dal POR CAMPANIA FESR 2014/2020. Asse Prioritario 3 – Competitività del sistema produttivo.

Cos’è MAPPER?

Mapper è un progetto che si articola in due sezioni:

Il portale MAPPER – Mappe on line è stato progettato per realizzare, condividere o scoprire, con un click, un archivio di mappe, itinerari, suggerimenti che, affiancandosi agli strumenti ormai di uso comune come Google Maps o Bing Maps, diventa uno strumento utile per supportare l’evoluzione del turismo “smart” di territori ed aree urbane. Chi vuole, potrà sia creare che usufruire di infinite varietà di itinerari personalizzati.

Il progetto MAPPER – Mappe tattili 3D intende realizzare riproduzioni tridimensionali di luoghi, opere e manufatti, accompagnati da estensioni interattive audio, per un pubblico con disabilità visive. La sfida consiste nell’individuare un metodo realizzativo, leggibile e ripetibile grazie alle nuove tecnologie, garantendo processi di produzione veloci ed economici.

Il progetto è realizzato dal Gruppo FOS Spa e Areablu Edizioni, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli.

Sono intervenuti alla conferenza stampa: Felice Casucci – Ass. Turismo Regione Campania Prof. Camillo Campolongo – Presidente WWF Sannio Giorgio Allasia – Gruppo FOS Gerardo Di Agostino – A.D. Areablu Edizioni.