Sapri, “Estate sicura”: controlli straordinari alla circolazione stradale

di Rita Milione

Nella trascorsa settimana, i Carabinieri della Compagnia di Sapri hanno svolto, nei comuni costieri dove si concentra maggiormente l’afflusso dei turisti, un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto alla microcriminalità e alla prevenzione del fenomeno della guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

In esecuzione delle direttive impartite per un’“estate sicura” dal Col. Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale in relazione all’aumentato traffico veicolare specialmente verso le zone marittime e di villeggiatura. Il dispositivo straordinario si è articolato in numerosi posti di controllo svolti in diverse fasce orarie, nei comuni di Sapri, Vibonati, Santa Marina, Ispani, Camerota e Palinuro, e ha coinvolto 30 pattuglie e 60 Carabinieri delle Stazioni con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia. Nel corso dell’operazione, sono stati controllati 120 veicoli, identificate 200 persone, comminate 150 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, mentre 7 persone sono state denunciate per guida sotto l’influenza dell’alcool.