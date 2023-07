Salernitano, giovani sempre più violenti: è necessaria la prevenzione

di Rita Milione

Questa settimana – come riporta Salerno notizie – due ragazzi minorenni sono stati minacciati dai malviventi con una pistola ed aggrediti per il furto di uno scooter a Giffoni Valle Piana, un 17enne accoltellato da un 19enne in piena movida, a Battipaglia: questi sono tutti episodi di violenza accaduti nel salernitano.

Episodi di violenza: effetto lockdown da pandemia

Le cause di questi comportamenti devianti nei giovani, potrebbero essere: gli effetti del lockdown da pandemia, della dispersione scolastica o di falsi miti da serie TV da imitare. Ma l’unica soluzione è la prevenzione, assai più potente della repressione, un totem cui le famiglie, la scuola e lo Stato in generale dovrebbero aggrapparsi, prima che sia troppo tardi.