Lanciano pietre contro un bus: paura a Matierno

di Rita Milione

A Matierno nel pomeriggio di ieri, ignoti hanno lanciato delle pietre contro l’autobus della linea urbana numero 14. Comer riporta Salerno notizie, il vetro posteriore del mezzo di trasporto è stato completamente danneggiato ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti a bordo.

L’appello dei sindacati

“Siamo sconcertati che ancora oggi avvengano questi atti vili nei confronti dei conducenti e dei mezzi aziendali ha sottolineato il segretario generale Filt Cgil Gerardo Arpino –. Un’azione così dura va condannata aspramente e c’è la necessità che gli organi preposti intervengano a tutela di un trasporto pubblico che deve essere effettuato in piena efficienza e garanzia. Così come c’è la necessità di ritornare a ragionare attorno ad un Tavolo sulla sicurezza in Prefettura rispetto all’attivazione dello stesso”.