Cava: turista tenta il suicidio, salvata dai carabinieri

di Attilio Senatore

Una giovane turista francese voleva togliersi la vita a Cava in seguito ad una delusione d’amore. Da diversi giorni si trova in Italia.

Il tentato suicidio e l’aiuto dei carabinieri

La donna è stata salvata in extremis prima dell’estremo gesto. Per fortuna, i poliziotti e i sanitari sono arrivati in tempo: la turista – come riporta salernotoday.it – è stata trovata priva di sensi e trasportata in ospedale dove per fortuna non è in pericolo di vita.