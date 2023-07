Salerno: boom di multe per prostituzione

di Attilio Senatore

A Salerno boom di sanzioni elevate a carico di frequentatori delle prostitute a Salerno: dall’inizio dell’anno solo oltre un centinaio.

La polizia municipale ha riscontrato – come riporta il quotidiano “La Città” – che in oltre il 70% dei casi i clienti non erano salernitani, ma venivano da fuori provincia.

Il fenomeno della prostituzione a Salerno

La prostituzione a Salerno è ancora un fenomeno molto diffuso, tanto nelle abitazioni tramite annunci su siti specializzati. Il capoluogo si classifica tra le città ai primi posti per numero di prostitute in casa, in strada invece in particolare nella zona industriale, nelle aree limitrofe allo stadio e sulle strade della litoranea.