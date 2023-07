Oroscopo Paolo Fox Domenica 23 Luglio 2023: Pesci affascinante

Ariete Questa domenica parla d’amore e i single del segno potranno vivere tante emozioni. Sul lavoro tenetevi pronti perché la prossima settimana avrete modo di firmare un nuovo contratto. Cercate di non prendervela se qualcosa non va come vorreste.

Toro Chi è in coppia da tempo sentirà il bisogno di qualche nuovo stimolo e, perché no, iniziare anche a pensare a un matrimonio o un figlio. Sul lavoro coglierete tutti i frutti del vostro impegno.

Gemelli Vi sentite un po’ giù di morale e sarebbe meglio non alimentare troppe polemiche. Sul lavoro non abbiate paura perché anche se non si vedrà subito, riuscirete a portare a termine tutti i vostri obiettivi.

Cancro Se c’è qualcuno che vi piace, non tiratevi indietro ma dichiarategli il vostro amore. Sul lavoro, invece, c’è un po’ di trambusto e bisognerà trovare un nuovo equilibrio. Magari può essere arrivato il momento di guardarsi intorno e cercare l’anima gemella.

Leone In amore potrebbe esserci qualche novità interessante, soprattutto per i single quindi, occhi aperti! Sul lavoro state attenti, soprattutto ai nuovi accordi perché potrebbero essere cambiati all’ultimo.

Vergine In questa giornata c’è la luna vi rende più affascinanti che mai quindi create delle occasioni per uscire e stare con il partner. Sul lavoro, potrebbe esserci qualche piccolo problema a livello burocratico. Cercate di fare tutto secondo i piani e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Presto tutto si aggiusta.

Bilancia In amore potrebbe esserci qualche problemino, soprattutto per le coppie datate. Sul lavoro, invece, aspettatevi delle belle notizie. Magari può arrivare un aumento di stipendio o la tanto agognata promozione, di certo ve la siete meritata. Sarete in grado di ottenere grandi successi.

Scorpione Se c’è qualcuno che vi piace questa è la giornata giusta per esprimere i vostri sentimenti. Sul lavoro avrete la possibilità di muovervi in altre città e allargare il vostro raggio d’azione.

Sagittario Potreste iniziare a progettare il futuro della vostra relazione. Sul lavoro, invece, bisogna farsi valere di più e fidarsi del proprio istinto. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo. Rimboccatevi le maniche. Vedrete che tutto si aggiusta, anche se finora avete avuto molte delusioni.

Capricorno In amore potrebbe esserci un piccolo calo di emozione ma dovreste pensare a come ritrovare gli stimoli. Sul lavoro sono favorite le nuove collaborazioni e potreste pensare anche a un cambio città.

Acquario La giornata è ideale per trovare l’amore, quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro avete una grande voglia di mettervi in gioco in qualcosa di nuovo e cambiare la vostra routine.