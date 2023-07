Bake Off Italia arriva a Giffoni per l’undicesima stagione

di Annamaria Postiglione

Bake Off ritorna a partire dal 4 settembre sempre su Real Time. A parlare della nuova edizione, presenti al Giffoni film festival sia Benedetta Parodi che i tre temutissimi giudici: Damiano Carrara, Ernest Knam e Tommaso Foglia.

“Il sogno sarà un filo sottile che unirà tutte le puntate, ma per quanto riguarda i dolci ci concentreremo su quelli tradizionali. Saranno loro i protagonisti delle classiche tre prove: quella creativa, quella tecnica e quella a sorpresa. Quando abbiamo cominciato undici anni fa non sapevamo come sarebbe andata, non c’erano tante trasmissioni del genere. E, invece, si è rivelata un’avventura dolcissima che ha appassionato tutti. Vi aspetteranno tante storie appassionanti, quelle che porteranno con sé i concorrenti della nuova edizione di Bake Off”

Così la Parodi descrive l’undicesima stagione di Bake Off e, quando viene chiesto ai giudici quale sia il loro sogno ancora non realizzato, a colpire è la risposta dell’ultimo giudice entrato nella squadra, Foglia:

”Aprirò a breve una mia pasticceria e parallelamente un progetto di colazione e panificazione. Bisogna sognare sempre, ma bisogna partire dalla formazione e dalla conoscenza. Non ci si può attendere successo senza avere buone basi da cui partire”.

Nonostante non sempre durante le puntate di Bake Off siano d’accordo, c’è una sola risposta che ha avuto giudizio unanime per tutti i giudici e per la conduttrice stessa: la cosa indispensabile e di cui proprio non possono fare a meno nella loro vita è il cioccolato.