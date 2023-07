Giuseppe Fiorello: ”Stranizza d’amuri un film dedicato ai genitori”

di Annamaria Postiglione

Giuseppe Fiorello, insieme a parte del cast, è stato ospite della 53esima edizione dei Giffoni Film Festival.

L’attore e regista ha raccontato ai giurati e alla sala stampa cosa lo ha portato a scegliere proprio questa storia da raccontare e come mai sia così importante, proprio in questi anni, parlare di queste tematiche senza pregiudizi e filtri.

Il film, uscito questo inverno, racconta la storia d’amore tra Gianni e Nino in una Sicilia degli anni 80′, ancora molto chiusa mentalmente riguardo l’omosessualità, e le difficoltà che ha comportato per i ragazzi e le loro famiglie.

Proprio alle famiglie, Giuseppe Fiorello, vuole parlare con questa pellicola: “È un film dedicato proprio ai genitori. A Viterbo, ricordo, a fine proiezione un genitore di un ragazzo omosessuale ha affermato che nell’accettazione c’è un po’ di sopportazione e lui aveva semplicemente accolto ed amato suo figlio”.

A parlare anche del film, oltre il regista e il cast, è stato anche il Rappresentante di “Palermo Pride” Luigi Carollo che ha ribadito l’importanza di questo lavoro in questo periodo storico più che negli anni 80:

”vi sono più discriminazioni anche più nascoste e dunque più subdole. Un film che non appartiene solo alla nostra comunità ma a tutti”.