Luciano Spinelli al Giffoni Film Festival 2023

di Corrado Malamisura

Ospite di oggi al Giffoni Film Festival Luciano Spinelli, seguitissimo influencer su TikTok e su tutte le maggiori piattaforme social. A soli 23 anni è riuscito a conquistare il web con i suoi video ormai virali. Incontrerà nel pomeriggio i giurati del Festival in sala Truffaut, nella Multimedia Valley di Giffoni.

“Penso di aver fatto in quel momento tutto quello che serviva al Luciano di quel momento“: queste le parole del giovane tiktoker parlando del Luciano Spinelli di inizio carriera. “Tutto quello che non ho fatto, invece, lo vedo come qualcosa che mi ha spinto a fare sempre di più lungo gli anni“. Non solo divertimento e spensieratezza ma anche temi cardine della crescita di un ragazzo; è stato per tanto tempo portavoce contro il problema del bullismo: “…portare messaggi utili agli altri oltre al divertimento“.

