Oroscopo Branko mercoledì 26 luglio 2023: Toro ottimista

Ariete Ultimamente siete diventati capaci di adattarvi ad ogni situazione senza alcun problema. Questa dote potrebbe aprirvi molte porte e regalarvi belle soddisfazioni.

Toro Siete ottimisti e riuscite a vedere il lato positivo delle cose anche dove gli altri vedono solo negatività. Dal punto di vista finanziario potrebbero presentarsi opportunità.

Gemelli Possibile qualche piccolo problema per le finanze o la vita lavorativa. Dovreste cercare di utilizzare la vostra grande energia e la bella creatività per fare qualcosa di positivo anche per le vostre tasche.

Cancro Non è un periodo fortunato anche dal punto di vista dell’adattabilità. State facendo fatica ad abituarvi a situazioni che per voi non sono congeniali.

Leone In questo momento siete particolarmente flessibili e riuscite ad adattarvi anche a quelle situazioni che non vi piacciono affatto. In amore state vivendo dei momenti altalenanti, anche a causa di qualche problema di comunicazione con il partner.

Vergine State vivendo una fase sostanzialmente favorevole dal punto di vista lavorativo. Ci sarà modo di ottenere anche un riconoscimento meritato. Cercate però di non pretendere troppo dal vostro fisico.

Bilancia In questo momento vi sentite come una barca in balia delle onde, incapace di trovare la rotta giusta. Dal punto di vista dell’energia e della creatività non siete di certo al top.

Scorpione La vostra capacità e lo spirito di adattamento sono al top in questo momento. Non preoccupatevi troppo per la vostra salute: state facendo le scelte giuste.

Sagittario dovreste stare attenti a non dare ogni cosa per scontata. Spesso possono verificarsi situazioni o imprevisti che vi possono spiazzare.

Capricorno Tra finanze e carriera, è come se steste camminando sopra il filo, sempre in bilico e col rischio di cadere giù. Cercate di fare leva sul vostro spirito di adattamento e sul vostro lato creativo.

Acquario La compatibilità con gli altri potrebbe risultare alquanto precaria in questo periodo. Siete decisamente fortunati in questo periodo, anche se vi sta mancando un certo equilibrio dal punto di vista interiore.