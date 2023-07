Oroscopo Branko giovedì 27 luglio 2023: Ariete equilibrato

Ariete Cari amici dell’Ariete, se avete in mente di giocarvi il tutto per tutto per centrare un obiettivo importante, questo è il momento giusto per farlo. Cercate di mantenere intatto il vostro equilibrio interiore e non fatevi turbare da persone che cercano di limitare il vostro raggio d’azione.

Toro Caro Toro, questo che stai vivendo è un periodo non troppo fortunato per l’amore a causa di qualche incomprensione. Non è il caso di scoraggiarsi, anche perché si tratta solo di una fase passeggera.

Gemelli Cari amici del segno Gemelli, stanno venendo meno alcune certezze che sembravano acquisite. La vostra compatibilità con gli altri è ormai al top.

Cancro Cari Cancro, il vostro equilibrio interiore è molto solido in questo periodo e non verrà scalfito. Ma fate attenzione: a volte le apparenze ingannano.

Leone Amici del Leone, dal punto di vista fisico siete al top, ma lo stesso non si può dire dal punto di vista professionale. Qualche nuvola si annida all’orizzonte. Il vostro spirito di avventura è al top: cercate di assecondarlo e di non soffocarlo.

Vergine Cari Vergine, avete delle certezze che non si possono scalfire. Le finanze sono un po’ traballanti ultimamente e stanno mettendo a dura prova il vostro equilibrio interiore. In amore potrebbe verificarsi una sorta di tiro alla fune con il partner.

Bilancia Cari Bilancia, state vivendo una fase turbolenta dal punto di vista economico… La vostra carriera prenderà una svolta interessante ma solo se avrete il coraggio di tuffarvi in nuove avventure.

Scorpione Cari Scorpione, dal punto di vista delle energie potrebbe verificarsi un periodo di appannamento. Non si tratta di nulla di preoccupante, anche perché sapete bene come farvi valere e come uscire da questa situazione critica.

Sagittario Cari Sagittario, non è facile per voi, in questo momento, adattarvi a nuove situazioni o a nuove responsabilità. Vorreste sempre vivere nella vostra comfort zone, ma qualche volta bisogna osare e mettersi in gioco.

Capricorno Cari amici del Capricorno, le finanze sono un po’ precarie in questo periodo e tutto ciò vi spiazza un po’. La vostra energia e la vostra adattabilità vi aiuteranno a venire fuori da questa situazione decisamente poco propizia.

Acquario Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 27 luglio 2023), queste stelle vi invitano a dare il massimo e ad avventurarvi in nuove strade, senza farvi prendere dalla paura di sbagliare. D’altronde un vecchio detto recita che “chi non risica, non rosica”.