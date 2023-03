Mercato S. Severino: scuole sempre più green e sostenibili

«Tra gli interventi del Piano, che consentiranno sia un risparmio energetico che in bolletta grazie ad un virtuoso rapporto tra fabbisogno energetico ed emissioni inquinanti, vi sono quelli alle pompe di calore ed agli impianti d’illuminazione in entrambe le scuole, grazie al cosiddetto “relamping”, con l’installazione di lampade a basso consumo al posto di quelle esistenti, mentre a Palazzo Vanvitelli è prevista la sostituzione di tutti gli infissi – spiega il Sindaco Antonio Somma – Non sono le prime migliorìe che apportiamo al sistema di efficientamento negli edifici pubblici, ma un nuovo step che va ad aggiungersi ai passi in avanti già compiuti nell’ultimo triennio».