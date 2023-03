Nocera Inferiore, spacciava cocaina: 28enne finisce agli arresti domiciliari

di Chiara Gioia

I Carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Nocera Inferiore, nel salernitano, ha tratto in arresto, in flagranza di reato un 28enne originario di Scafati.

Lo scorso 8 marzo, durante il servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, È stato ritrovato in possesso di 11,40 grammi di cocaina, suddivisa in dosi. Il giovane, al momento della perquisizione, possedeva anche di un bilancino di precisione, nonché materiale per il confezionamento della sostanza. L’indagato è stato sottoposto ad arresti domiciliari.