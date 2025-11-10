Mercato San Severino, lavori per vasca Coscia, ad Acquarola
L’intervento è finalizzato al ripristino funzionale, all'adeguamento ed alla sistemazione definitiva della vasca di assorbimento pedemontana
Iniziati i lavori per la Vasca Coscia, in località Acquarola. Dopo il Vallone Traino, a Costa, è cominciata da qualche giorno un’altra opera di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico.
Soddisfatto il Sindaco Antonio Somma: «Interventi risolutivi che abbiamo seguito nel loro iter dall’inizio, destinati a dare alle zone più fragili del territorio un assetto idraulico attrezzato a fronteggiare i fenomeni meteo più violenti».
La sistemazione idraulica della vasca Coscia e del suo immissario rientra in un piano di interventi funzionali ai processi di laminazione per la rete principale del bacino del Sarno. L’area d’intervento è ubicata nei pressi del centro abitato di Piazza del Galdo, a valle del casello dell’Autostrada A30 ed ai margini della strada provinciale che da Mercato S.Severino porta a Roccapiemonte.
L’intervento è finalizzato al ripristino funzionale, all’adeguamento ed alla sistemazione definitiva della vasca di assorbimento pedemontana che svolge la fondamentale funzione di trattenere tutte le acque provenienti dai valloni montani annullando l’effetto di cumulo a valle con allagamenti e tracimazioni.
I lavori sono articolati in tre macro-step: il dragaggio del canale immissario, con la rimozione dei sedimi accumulati, lo sblocco del canale immissario, con la realizzazione di gradonate in calcestruzzo dalla funzione di ammortizzatori che garantiranno la graduale dissipazione dell’energia cinetica e potenziale mediante salti di quota.
