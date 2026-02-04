Mezzi off-limits sul corso pedonale di Mercato San Severino

Entrambi i conducenti, individuati dalla Polizia Locale attraverso l’identificativo di targa, sono stati sanzionati secondo quanto previsto dal Codice della Strada per accesso non autorizzato in area pedonale.

Non si tratta del primo episodio. I dispositivi di videosorveglianza, attivi 24 ore su 24, avevano già documentato in passato un altro accesso vietato: in quel caso una vettura, oltre a violare il divieto di transito, aveva anche danneggiato la pavimentazione dell’isola pedonale.

«Corso Diaz è un’isola pedonale immaginata per dare ai bambini uno spazio sicuro e confortevole dove poter passeggiare e ai più grandi per fare shopping e vivere il centro cittadino appieno – dichiara il sindaco Antonio Somma – vorremmo che resti tale e non diventi uno spazio di comodo per parcheggiare l’auto o la via breve per raggiungere in motorino la propria destinazione».

L’amministrazione ribadisce dunque l’importanza del rispetto delle regole a tutela della sicurezza e della vivibilità del centro urbano.