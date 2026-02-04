4 Febbraio 2026 - 11:12

Mezzi off-limits sul corso pedonale di Mercato San Severino

Due conducenti sorpresi dalle telecamere mentre attraversano l’isola pedonale di Corso Diaz. Il sindaco Somma: “Spazio sicuro per bambini e famiglie”.

MERCATO SAN SEVERINO (4 febbraio 2026) – A coglierli in flagranza sono state le telecamere di videosorveglianza urbana installate lungo il tracciato: nonostante la segnaletica ben visibile, le immagini li ritraggono mentre superano i varchi d’accesso dell’area pedonale di Corso Diaz, uno alla guida di una Panda XXL e l’altro in sella a un ciclomotore.

Entrambi i conducenti, individuati dalla Polizia Locale attraverso l’identificativo di targa, sono stati sanzionati secondo quanto previsto dal Codice della Strada per accesso non autorizzato in area pedonale.

Non si tratta del primo episodio. I dispositivi di videosorveglianza, attivi 24 ore su 24, avevano già documentato in passato un altro accesso vietato: in quel caso una vettura, oltre a violare il divieto di transito, aveva anche danneggiato la pavimentazione dell’isola pedonale.

«Corso Diaz è un’isola pedonale immaginata per dare ai bambini uno spazio sicuro e confortevole dove poter passeggiare e ai più grandi per fare shopping e vivere il centro cittadino appieno – dichiara il sindaco Antonio Sommavorremmo che resti tale e non diventi uno spazio di comodo per parcheggiare l’auto o la via breve per raggiungere in motorino la propria destinazione».

L’amministrazione ribadisce dunque l’importanza del rispetto delle regole a tutela della sicurezza e della vivibilità del centro urbano.