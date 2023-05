Mercato San Severino, spaccio di droga: arrestato 17enne

di Rita Milione

Nel pomeriggio del 23 maggio 2023, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato, in flagranza di reato, un 17enne di Fisciano (SA), per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel centro di Mercato San Severino, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno proceduto al controllo del minore che nascondeva sulla propria persona 1,5 grammi di hashish, suddivisi in dosi. Da una successiva perquisizione estesa ad un casolare in uso al giovane sono stati rinvenuti ulteriori 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish mentre presso il suo domicilio venivano rinvenuti 605,00 euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento della sostanza, tra cui un bilancino di precisione.

L’arrestato è stato tradotto presso il centro di prima accoglienza per minori di Salerno come disposto dall’Autorità Giudiziaria, mentre il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro.