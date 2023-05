Battipaglia: uomo morto in casa, ritrovato cadavere

di Attilio Senatore

Un altro cadavere è stato rinvenuto a Battipaglia, a pochi giorni di distanza dal precedente macabro ritrovamento in un fondo privato di via Gonzaga.

Il ritrovamento del corpo

Nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, un’altra salma – come riporta “La Città” – è stata sequestrata dalla Procura di Salerno,

Si tratta di un 33enne trovato senza vita in un’abitazione in via Fosso Pioppo, nell’area rurale al di là del vecchio passaggio a livello.

I carabinieri della locale stazione hanno fatto irruzione nell’appartamento dopo aver ricevuto una telefonata dai familiari – madre, fratello e sorella – del giovane (nato a Salerno, residente a Bellizzi, ma di famiglia d’origini tunisine), che vivono a Mondragone, nel Casertano.