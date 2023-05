Bacio, scoperto il primo documentato dalla storia

di Antonio Jr. Orrico

Un team di ricerca internazionale ha scoperto il primo bacio documentato dalla storia. Risale a 4500 anni fa e fu dato in Mesopotamia

Delle prove importanti, che documentano una scoperta davvero interessante. Le prove del primo bacio romantico risalgono al 4.500 avanti Cristo, circa mille anni più indietro rispetto a quanto ritenuto fino ad oggi. È quanto emerso da un nuovo studio pubblicato sull’autorevole rivista scientifica Science. Queste prove scritte sono state incise su tavolette d’argilla che migliaia di anni fa erano realizzate in Mesopotamia, che oggi corrisponde all’Iraq e alla Siria.

La Mesopotamia è nota per essere la cosiddetta “terra di mezzo”, in quanto si è sviluppata grazie al terreno fertile compreso tra due fiumi, il Tigri e l’Eufrate. Ci sono indizi che all’epoca il bacio romantico legato alla sessualità fosse diffuso anche nell’Antico Egitto e non solo. Secondo gli autori della ricerca, infatti, il comportamento era “una componente ordinaria della vita quotidiana nelle parti centrali dell’antico Medio Oriente dalla fine del III millennio a.C. in poi.“

Alla luce di questo, si è scoperto anche che, nelle tavolette, sono documentate storie molto curiose di relazioni sentimentali desiderate o meno, come ad esempio quella di una donna che ha scritto di non voler baciare un determinato uomo.

“Il bacio non dovrebbe essere considerato un’usanza originaria esclusivamente di una singola regione e da essa diffusa.” hanno dichiarato gli esperti.

Anche per quanto riguarda la trasmissibilità di malattie, il bacio può essere veicolo di agenti patogeni.

“Se la pratica del bacio era diffusa e ben consolidata in una serie di società antiche, gli effetti del bacio in termini di trasmissione di agenti patogeni dovevano probabilmente essere stati più o meno costanti.” ha dichiarato la dottoressa Sophie Lund Rasmussen, del Linacre College, presso l’Università di Oxford.