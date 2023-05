Salerno: ritrovato il piccolo Alfredo, si era nascosto in casa

di Attilio Senatore

E’ stato ritrovato il piccolo Alfredo Ascione di soli 5 anni scomparso dagli occhi dei genitori almeno da tre ore. Dopo le ricerche in ogni luogo della zona Orientale di Salerno il piccolo sarebbe stato ritrovato all’interno della propria casa forse nascosto nell’armadio. Sospiro di sollievo per i genitori e per la città di Salerno scesa in piazza per ritrovarlo.

Il ritrovamento

Tanta paura per il piccolo di 5 anni, in poche ore si è mobilitato un interno quartiere, e la drammatica vicenda si è conclusa con un lieto fine. Alfredo è stato ritrovato e sta bene.