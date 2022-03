La metamorfosi della moda e dei suoi trend dal 2020 al 2022

Il mondo è cambiato, sì ce ne siamo ormai accorti tutti, l’inevitabile trasformarsi della vita quotidiana ci ha portato a vedere il mondo con occhi diversi ed affrontarlo con mezzi diversi. Forse “grazie” anche alla situazione degli scorsi anni, la comodità e l’attenzione per l’ambiente diventano sempre più importanti. Questa evoluzione inarrestabile cominciata nel 2020, ha influenzato tutti gli aspetti della nostra quotidianità, anche e soprattutto la moda.

La filosofia “less is more”

Il sovraccarico della moda usa e getta o fast fashion, degli scorsi anni, sta vedendo un grande indebolimento grazie ad una mentalità che ama l’upcycling e il riciclo di quelli che erano capi più costosi ma duraturi.

Grazie al ritorno del vintage, si sta verificando un boom di siti come https://it.thevintagebar.com/ che propongono capi usati di marca e che ancora hanno tantissimo da dare. Le cose belle e soprattutto fatte bene, non hanno una data di scadenza e i consumatori si sono accorti che questo modo di affrontare la moda è più sostenibile e, a lungo termine, anche più economico.

La sostenibilità è un grandissimo tema che adesso le grandi aziende di produzione fast fashion sono state costrette ad affrontare. Moltissimi colossi hanno deciso di produrre i propri capi sintetici con fibre provenienti da materiali riciclati e invitano i consumatori a non buttare il capo dismesso ma a riportarlo in negozio per trasformarlo in fibre per i capi del futuro.

Parola d’ordine: comodità

Una volta provata è difficile dirle addio. La comodità è diventata la chiave di volta su cui l’abbigliamento e la moda hanno cominciato a sostenersi da un paio di anni a questa parte. L’aumento dirompente del loungewear da casa ha trasformato tutto l’abbigliamento e ha convinto tantissime di noi a dire addio allo scomodo e stretto.

I pantaloni a vita alta continuano ad essere apprezzati e ritornano i leggings accompagnati da giacche lunghe e poco attillate. Abiti da sera e da cerimonia, per forza di cose, sono in calo ma sale la voglia di trasformare il formalwear in qualcosa di ibrido, va bene elegante ma anche comodo.

Dunque tornano ai piedi le Crocs, tanto confortevoli quanto sgraziate, secondo noi, le Converse, grande must della vita di tutti i giorni, per non parlare dell’elastico in vita, un grandissimo alleato anche per i pantaloni e le gonne più eleganti. Infine un grandissimo benvenuto va dato alle tasche sui vestiti e sulle gonne: finalmente qualcuno nel mondo della moda si è accorto che anche le signore ne possono fare uso, incredibile!